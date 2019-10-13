Участникам опроса в Екатеринбурге, пришедшим с «приглашениями» вручали памятные монетки Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Главные новости этой недели:

В Екатеринбурге завершился уникальный для всей страны опрос: десятки тысяч горожан решали, как будет выглядеть центр города — где появится собор Святой Екатерины. С воздуха за ними следил «большой брат», в храмах агитировали лучше, чем на выборах, а самым милым «участником» голосования стал пёс Шерлок. При этом Владимир Соловьев уже спрогнозировал в городе новые протесты. Как это было — в самой полной онлайн-трансляции от «URA.RU».

Против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского завели уголовное дело из-за превышения полномочий. Сумма ущерба — 20 млрд рублей или почти 17% от бюджета региона. Рассказываем подробности громкого дела и объясняем, почему оно важно для каждого россиянина.

Убийство девятилетней девочки в Саратове потрясло всю страну. Иосиф Пригожин поддержал идею граждан ввести смертную казнь для подобных преступников — и даже отец предполагаемого убийцы пожелал ему расстрела. В Кремле рассказали, как относятся к инициативе.

В одной из тюменских школ учитель ОБЖ избил и обматерил учеников на уроке. Мужчину почти сразу уволили, однако школьники устроили акцию, чтобы его защитить. Сам учитель считает, что его вполне могли посадить — и помешало этому лишь одно.

Теперь официально: «Уральские пельмени» попрощались с одной из главных звезд коллектива — Юлии Михалковой. Слухи об ее уходе появились недавно — сначала она пропустила новое шоу, потом поклонники не нашли актрису на афишах. Рассказываем, чем Михалкова займется сейчас.

Редакция «URA.RU» подвела итоги премии «Политик года». В этом году торжественная церемония проходила в совершенно новых условиях: удивить удалось даже самых искушенных гостей. Показываем, как полсотни главных людей Урала выбрали нового героя уральской политики — и почему вице-губернатору пришлось жертвовать пиджаком, чтобы узнать имя победителя.