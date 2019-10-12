Продюсер Пригожин: нужно ввести смертную казнь в одном городе

На двоих с Валерией у Иосифа Пригожина шестеро детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Смертная казнь остановит беспредел в России, заявил Иосиф Пригожин в связи с убийством в Саратове девятилетней девочки. Отец шестерых детей (трое родных и трое — его жены певицы Валерии) Пригожин в разговоре с «URA.RU» предложил ряд идей, как защитить несовершеннолетних в России и что делать с преступниками.

В Саратове 9 октября школьница пошла на уроки и не вернулась. Тело девочки нашли в гараже возле ее дома в ночь на 11 октября. В преступлении сознался 35-летний ранее судимый за изнасилование Михаил Туватин. Убийство ребенка стало поводом для создания многотысячных петиций о возобновлении смертной казни. К повестке присоединились депутаты Госдумы, поддержавшие возвращение высшей меры.

Сознавшемуся в убийстве девочки Михаилу Туватину многие желают смерти Фото: СК РФ, YouTube

— После убийства в Саратове ряд депутатов предложили вернуть смертную казнь. Единоросс Евгений Примаков заявил, что казнить нужно не только за убийство ребенка, но и за терроризм, измену Родине, коррупцию. К чему это приведет?

— Безусловно, смертная казнь остановит беспредел. Человек по сути своей, как тварь, как животное порой себя ведет. Если мы объявим, что за это можно получить смертную казнь, это может остановить людей, не отдающих себе отчет. Перед страхом смерти они могут подумать об этом.

Если говорить о том, какое наказание, по моему мнению, должен получать преступник за подобные вещи — конечно пожизненное и в одиночной камере. Если сделать смертную казнь, он быстро отмучается и все, а я хочу, чтобы эти люди мучились всю жизнь. У меня здесь отсутствует какое-либо человеческое восприятие. Я понимаю разъяренную толпу, которая хотела вытащить подозреваемого из машины и разорвать его на куски.

Чем руководствовался этот преступник — перед ним девятилетний ребенок, человек еще не пожил. Он отнял у семьи ребенка, у человека — жизнь. На каком основании?

Зачем нам нужен гуманизм для тех людей, у которых его нет? Я за суровые законы. Человек должен знать — никто не имеет права на чужую жизнь. Не ему быть вершителем судьбы.

Законодатели должны принять законы, которые обезопасят граждан от подобных явлений. Правоохранители, особенно в регионах, должны бороться с преступниками, как с террористами. Они пошли туда не бизнесом заниматься, а защищать.

— Понятно, что преступники должны наказываться максимально жестко, но в России много странных приговоров. Как мы будем жить, если вернем смертную казнь?

— Я понимаю, вы говорите о произволе чиновников. Очень много людей незаслуженно сидящих могут получить незаслуженно смертную казнь. Значит в отдельно взятом регионе нужно сделать смертную казнь. В каком-то городе может быть. Я не знаю, но люди должны чего-то бояться, они должны нести ответственность. Безнаказанность рождает беспредел. Мы должны это остановить.

Мне страшно, когда наши дети гуляют, они могут нарваться на такого ублюдка. Поэтому нужно сделать генетический паспорт, какую-то ID-карточку, чтобы было очевидно психологическое состояние. Нужно сделать диспансеризацию в обществе. Проверить на психическое здоровье. Пусть сделают психологическую справку на каждого человека, на наличие философии, глубины. И если кто-то вызывает подозрение, за ним нужно наблюдать. Эти данные пусть будут только для специалистов: врачей, правоохранителей. Тогда будет понятно с кого спрашивать. А сейчас с кого спрашивать.