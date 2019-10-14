Гордость первой столицы Сибири ждет реконструкция

Аптекарский сад находится недалеко от Тобольского кремля (архив) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Аптекарский сад в Тобольске ждет реконструкция. Распоряжение о выделении денег на разработку проектной документации подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

«За счет направленных средств будут выполнены проектные работы, инженерно-геодезические изыскания, государственная экспертиза проектной документации», — сообщили в ведомстве. Какая именно сумма будет направлена на эти цели, не уточняется.

Аптекарский сад основан в первой половине 19 века, это одно из знаковых мест в городе. Он находится в непосредственной близости от Тобольского кремля. В рамках реализации проекта выполнят работы по санации деревьев, посадят новые лекарственные растения, сделают площадки для проведения уличных лекториев, воркшопов и мастер-классов, детские и спортивные площадки и так далее.

Вопросы благоустройства в Тобольске, в том числе Аптекарского сада, Моор обсуждал с жителями города еще в августе 2018 года. Тогда он предложил тоболякам самим высказать идеи по развитию территории. В первой столице Сибири также ожидается полная реконструкция Базарной площади и архитектурного ансамбля вокруг нее. Деньги на это выделит компания «СУЭНКО».