В России ужесточат условия выдачи ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Ханты-Мансийск , ключи от квартиры, мелочь, деньги, ипотека, плата, рубли
Рост ипотечных кредитов может привести к увеличению долговой нагрузкиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В России могут ужесточить правила выдачи ипотеки. Об этом говорится в докладе Центробанка о мерах для сбалансированного развития ипотечного кредитования.

«Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам», — говорится в сообщении ЦБ. Повышенные коэффициенты будут применяться при показателе долговой нагрузки свыше 50%. Отмечается, что ускоренный рост ипотечного кредитования может привести к увеличению долговой нагрузки и создать риски для самих банков.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что сейчас на рынке «золотое время» для покупки квартиры с помощью ипотеки ввиду снижения процентных ставок и инфляции, передает RT.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...