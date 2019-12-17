В России ужесточат условия выдачи ипотеки

Рост ипотечных кредитов может привести к увеличению долговой нагрузки
В России могут ужесточить правила выдачи ипотеки. Об этом говорится в докладе Центробанка о мерах для сбалансированного развития ипотечного кредитования.
«Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам», — говорится в сообщении ЦБ. Повышенные коэффициенты будут применяться при показателе долговой нагрузки свыше 50%. Отмечается, что ускоренный рост ипотечного кредитования может привести к увеличению долговой нагрузки и создать риски для самих банков.
Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что сейчас на рынке «золотое время» для покупки квартиры с помощью ипотеки ввиду снижения процентных ставок и инфляции, передает RT.