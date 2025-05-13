«Аэрофлот» увеличил число международных перелетов по сравнению с внутренними

Авиакомпания «Аэрофлот» зафиксировала сокращение числа внутренних рейсов на фоне значительного увеличения международных перевозок. Согласно данным, опубликованным компанией и отраслевыми экспертами, с января по апрель 2024 года пассажиропоток на внутренних направлениях снизился на 4%, тогда как количество международных перелетов выросло на 8,4%.
«Пассажиропоток авиакомпании „Аэрофлот“ (MOEX: AFLT) на внутренних рейсах снижается четвертый месяц подряд: в апреле — на 3,3% г/г, до 1,5 млн человек», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании. Отмечается, что в апреле внутренний трафик снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,5 млн человек, тогда как международные перевозки выросли на 15,2%, достигнув 777 тысяч пассажиров.
В пресс-службе «Аэрофлота» объяснили снижение объемов внутренних перевозок перераспределением рейсов, в том числе в рамках программы «Шаттл» по маршруту Москва–Санкт-Петербург. При этом специалисты отмечают рост предельной провозной емкости авиагруппы (за апрель она выросла на 8%).
По данным Росавиации, аналогичные тенденции фиксируются по всей отрасли: внутренние авиаперевозки стагнируют, в то время как международные демонстрируют устойчивый рост. В целом, несмотря на незначительное снижение внутреннего трафика — на 0,6% в марте и на 3,1% в январе–феврале — пассажирооборот сектора вырос на 0,4% в первом квартале текущего года.
Эксперты связывают происходящие изменения с укреплением рубля и растущим спросом россиян на зарубежный отдых. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что бронирования туров за границу увеличились на 15–30%, а в отдельные направления, такие как Таиланд и Вьетнам, рост составил более 60%.
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