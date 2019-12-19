18 декабря 2019
17 декабря 2019

Врачи в Прикамье отказались принять пациента с приступом

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Орлова в Нижний Тагил , больничный коридор, санитар, медбрат, врач, больница
Врачи не захотели принимать пациента, которому внезапно стало плохоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врачи больницы в Чайковском (Пермский край) отказались помочь пациенту, с которым случился эпилептический припадок. О случившемся в соцсетях сообщили местные жители. Они рассказали, что возвращались на машине домой, когда увидели на дороге бьющегося в конвульсиях человека. Мужчины доставили его до ближайшего медучреждения, но там отказались оказать помощь.

«Заехали в больницу, врач не захотела принимать, говорит: „Куда он нам?“ А человеку все хуже, у него началась эпилепсия! Врач не спеша вышел, постоял, посмотрел! После долгих перепалок позвал санитаров, и они увели больного! Санитары слышали весь диалог с врачами, даже они не оставались равнодушными!» — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным. По его словам, речь идет о больничном комплексе «Энергия».

В приемной главного врача больницы Александра Багратионова «URA.RU» не смогли прокомментировать данную информацию, пояснив, что руководителя нет на месте.

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