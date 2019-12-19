Посол Кубы с почетной миссией приехал в Екатеринбург открыть клуб для элиты

Поздравить сигарный клуб с получением звезды Мишлен в мире табака приехал посол Кубы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сигарный клуб Екатеринбурга получил самый высокий статус La Casa del Habano (в переводе — «дом кубинских сигар»), который сравним со звездой Мишлен для ресторанов. До сих пор заведения такого уровня были только в Москве и Санкт-Петербурге. На торжественной церемонии присутствовал посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь.

«Это уголок Кубы. Люди будут приходить сюда и интересоваться культурой Кубы. Мне очень нравится здесь. Кубинские сигары — это древняя культура. Я думаю, что после открытия La Casa del Habano в Екатеринбурге мы будем видеть рост потока туристов из Свердловской области на Кубе», — заявил посол.

Гостям показали экспозицию, посвященную первому визиту Фиделя Кастро на Урал, и сигарную комнату. «У нас представлены все позиции, которые доступны к ввозу в Россию. Это примерно 150 наименований, включая хьюмидоры (коробка для хранения сигар), которые ввозятся в ограниченном количестве. Обычно их стоимость достигает 500 тысяч рублей», — сказал управляющий La Casa del Habano в Екатеринбурге Денис Тарновский.

В Екатеринбурге сигарный лаунж открыт с 2012 года. В 2017 году заведение переехало в двухэтажный особняк начала XX века, который находится на пересечении улиц Энгельса и Гоголя. «Всего в России есть четыре магазина, продающих сигары по кубинской франшизе — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге», — уточнил председатель Уральского сигарного клуба Дмитрий Шлаен.

На стенде — вырезки из газет, в которых описывается визит на Урал Фиделя Кастро Фото: Анна Майорова © URA.RU

Посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь посетил сигарную комнату Фото: Анна Майорова © URA.RU