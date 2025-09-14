Избирком обработал 50% бюллетеней на выборах свердловского губернатора: рейтинг

Врио Свердловской области Денис Паслер лидирует на выборах главы региона, набрав 62,86% голосов свердловчан (350 986 человек). Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,40% протоколов.
По информации ЦИК РФ, Паслер сохраняет значительный отрыв от ближайших соперников. На втором месте идет Александр Ивачев (КПРФ) с 14,14% голосов, третью позицию занимает Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») с результатом 11,97%. Четвертое место занимает Александр Каптюг (ЛДПР) — 6,57%, пятое — Рант Краев («Новые люди») с 3,06%.
Выборы свердловского губернатора длились три дня — с 12 по 14 сентября. Явка на этих выборах оказалась рекордной с 1995 года, когда состоялись первые выборы губернатора. По данным на 18:00 часов, она составила 38,42%. Все новости по теме выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.
