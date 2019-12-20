19 декабря 2019
18 декабря 2019
17 декабря 2019

Руководство «Единой России» требует исключить из партии скандального депутата из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание Генерального Совета Партии и Совета руководителей фракций партии
В Москве недовольны ситуацией с депутатом думы Пыть-Яха Дмитриев АвдеенкоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко настоятельно рекомендовал югорским единороссам исключить из партии депутата думы Пыть-Яха Дмитрия Авдеенко из-за скандала с поддельным дипломом. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Авдеенко был уличен в использовании поддельного диплома о профессиональном образовании. Этот поступок не только дискредитирует партию, это прямой обман избирателей. Комиссия по этике рекомендует президиуму регионального политсовета Ханты-Мансийского отделения „Единой России“ исключить Авдеенко из партии», — приводит цитату Ревенко пресс-служба.

Дозвониться до руководителя исполкома «Единой России» в ХМАО Александра Зеленского корреспонденту «URA.RU» не удалось, его телефон выключен. Сам Авдеенко не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что депутат думы Пыть-Яха вместе со своим коллегой по думе Сергеем Зайцевым, у которого также обнаружен поддельный диплом, отказываются складывать свои полномочия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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