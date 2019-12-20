В России предложили провести перепись SIM-карт

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Депутат предложил создать сервис, контролирующий оборот SIM-картФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут провести перепись SIM-карт. С таким предложением депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Роскомнадзора Александру Жарову.

«В России надо провести инвентаризацию всех действующих SIM-карт и запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве SIM-карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию», — приводит РБК выдержки из письма главе Роскомнадзора.

Инициатива, в первую очередь, обусловлена тем, что в России до сих пор существует «серый» рынок «симок». Несмотря на все принимаемые меры, злоумышленники находят способы оформить SIM-карты на добросовестных граждан.

Также депутат предложил создать в России федеральную платформу для физлиц и компаний, которая будет заниматься верификацией количества зарегистрированных SIM-карт. При этом конкретных предложений по способам проведения переписи и создания платформы депутат не назвал, но отметил, что нужно вести работу совместно с операторами связи.

В Минкомсвязи пока не осведомлены о предложении депутата. Там напомнили, что в России уже применялись меры по ужесточению оборота SIM-карт. Ведущие операторы связи, при этом, сошлись во мнении, что от «серого рынка» следует избавиться, однако необходимые нормы и распоряжения уже есть в законодательстве. В Роскомнадзоре заявили, что ответят на письмо депутата в установленном порядке.

За последний год в России было изъято более 54 тысяч незаконно продаваемых «симок» операторов. Основная масса нарушений связана с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления документа, удостоверяющего личность.

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