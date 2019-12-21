Модный ресторатор Екатеринбурга усиливает охрану после стрельбы в своем баре

Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин намерен усилить охрану в баре «Огонек» после того, как минувшей ночью посетитель заведения открыл стрельбу из пистолета. Теперь гостей бара будут досматривать тщательнее, рассказал Кексин «URA.RU».
«Все будет по-другому, конечно же, усилим [охрану]. Введем искатели на входе. На новогодние праздники точно, а дальше — посмотрим», — сообщил ресторатор. Он уточнил, что не планирует ставить специальные рамки в дверях «Огонька», а вместо этого выдаст охранникам ручные металлоискатели. По словам Кексина, в его заведениях раньше подобные инциденты не случались.
Ночью 21 декабря посетитель бара «Огонек» открыл стрельбу после ссоры с охранником. Молодой человек в нетрезвом состоянии два раза выстрелил из травматического пистолета в грудь сотруднику заведения. Нарушителя задержала полиция, пострадавшему оказали помощь на месте.