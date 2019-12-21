Посетитель бара в Екатеринбурге открыл стрельбу

Молодой человек дважды выстрелил в охранника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге в баре «Огонек» посетитель открыл стрельбу после ссоры с охранником. Последний получил ранение грудной клетки, но госпитализация ему не потребовалась.

Инцидент произошел ночью 21 декабря, конфликт развязал посетитель в нетрезвом состоянии. У молодого человека состоялась перепалка с охранником заведения, после чего он дважды выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета.

«Оружие преступления — травматический пистолет ИЖ-79 — сыщиками изъято и приобщено к материалам проверки. На „ствол“ имеется официальное разрешение до августа 2021 года. По данному факту в самое ближайшее время органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пострадавшему охраннику оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Нарушитель был задержан сотрудниками полиции и в настоящий момент находится под стражей.