21 декабря 2019
20 декабря 2019

Уральские бизнесмены украшают Екатеринбург вместо мэрии, которая до сих пор этого не сделала

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Оформление заведений к Новому году. Екатеринбург, елка, ледовый городок, площадь 1905 года, новый год, оформление города
Праздничное освещение на столбах в центре города обещают сделать к 25 декабряФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фонд Святой Екатерины заканчивает установку новогоднего освещения около четырех храмов в Екатеринбурге. Иллюминация является подарком городу, который за неделю до Нового года еще не украшен.

«Это такой подарок к Рождеству городу», — уточнили «URA.RU» в пресс-службе фонда. Там отметили, что украшение проходит у Храма-на-Крови на улице Толмачева, у Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Розы Люксембург, а также у часовни Святой Екатерины на площади Труда и церкви Максимилиана Эфесского (Большой Златоуст) на улице 8 марта.

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В фонде подчеркнули, что они каждый год в той или иной форме занимаются украшением Екатеринбурга. В прошлом году организация устанавливала в сквере рядом с театром драмы различные светящиеся фигуры. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий администрации города.

Учредителями Фонда Святой Екатерины являются гендиректор УГМК Андрей Козицын, бизнесмен Максим Демидов, владелец ТМК и Группы Синара Дмитрий Пумпянский, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, глава Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин, а также Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), банк «Кольцо Урала», Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ), Екатеринбргская торгово-промышленная компания, ЗАО «Таганский ряд», ООО «Хотел девелопмент компани», ООО «Премьер-строй» и ООО «Екатеринбург-2000».

В этом году Екатеринбург опаздывает с украшением и установкой новогоднего освещения. Другие уральские города выглядят более ярко и празднично. Основные улицы города выглядят как обычно. Единственное отличие — отсутствие строительного мусора. Вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов обещал, что праздничное освещение на столбах в центре города будет сделано к 25 декабря.

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