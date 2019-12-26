Бондарчук пообещал, что никогда не будет заниматься политикой

По словам Федора Бондарчука, он будет проявлять себя только в кино Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный российский актер и кинорежиссер Федор Бондарчук, ранее входивший в Высший совет партии «Единая Россия» и являвшийся доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, заявил о том, что больше никогда не собирается заниматься политической деятельностью.

«Я перестал интересоваться политикой, рефлексировать по этому поводу. У меня накопилась усталость от этого. Я искренне был воодушевлен желанием наших властей и „Единой России“ изменить что-то в стране, это было что-то искреннее и настоящее. Политика — не моя территория. Общения с чиновниками для меня — это просто другая вселенная», — заявил Бондарчук в интервью телеканалу «Дождь».

По словам режиссера, главное в его жизни — это кино, и именно в нем он намерен себя реализовывать, а не «лезть в политику». «Я не хочу тратить свое время на политику. Там не менее, я постоянно готов что-то говорить о кино, даже если это будет обидно для некоторых чиновников. Например, в маленькой Венгрии и маленькой Болгарии сейчас проще снимать кино, чем в России», — добавил Бондарчук.

Между тем, на официальном сайте «Единой России» Бондарчук по-прежнему указан как член Высшего совета этой партии.

Добавим, что российские власти в последнее время реализуют довольно много инициатив, связанных с киноискусством. Так, 25 декабря президент Путин по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа поручил увеличить объем бюджетных субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных фильмов. Он предлагает больше поддерживать игровые, документальные и анимационные фильмы, которые делают выпускники вузов, связанных с кино, отмечает RT.