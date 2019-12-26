На Антипинский НПЗ не могут найти покупателя

Среди крупных российских нефтеперерабатывающих компаний не могут найти покупателя на Антипинский НПЗ. Об этом «URA.RU» рассказал собственный источник.
«Поскольку на заводе „висит“ очень много долгов, никто не рискует связываться с этим активом. Но, опять же, полноценный новый нефтеперерабатывающий завод не может простаивать без работы», — отмечает собеседник агентства. Само предприятие пока работает по давальческой схеме (предприятие платит за поставку сырья продуктами переработки), а его новое руководство в это время пытается изыскать способы снизить объем долга, в том числе и за счет судов с компаниями экс-главы АНПЗ Геннадия Лисовиченко, скрывающегося от уголовного следствия за границей.
Как утверждает источник, судьбой предприятия обеспокоены в руководстве не только Тюменской области, но и страны. «В течение года в рамках конкурсного производства завод будут описывать, а после этого выставят на торги. Если не найдется покупателей, будет подключен административный ресурс в виде аппарата президента», — отмечает он.
Ранее «URA.RU» писало, что глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов сообщил, что его предприятие не собирается покупать новые активы в нефтепереработке в России. До этого появлялась информация о том, что этот холдинг является одним из главных претендентов на приобретение Антипинского НПЗ, которое готовят к продаже. Завод был объявлен банкротом 3 сентября, а в отношении его бывшего директора возбуждено два уголовных дела. Долг предприятия оценивается в 346 млн рублей.