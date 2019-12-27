Челябинцы назвали главную заслугу губернатора Текслера

Южноуральцы оценили «дорожную» инициативу Алексея Текслера (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главной заслугой губернатора Алексея Текслера в глазах челябинцев в 2019 году стал ремонт дорог в мегаполисе в 2019 году. Эта его инициатива оказалась самой популярной для более чем 20 процентов участников соцопроса, проведенного в декабре исследовательским центром «Маркетинга и Социологии» («МарС»).

Далее, отвечая на вопрос «Скажите, чем вам более всего запомнился Алексей Текслер на посту губернатора области?» челябинцы чаще всего указывали активную позицию в решении проблем региона (8,1%), работу по вывозу мусора (5,8%) и благоустройству Челябинска (3,8%). На последнем месте — участие в выборах нового мэра Челябинска Натальи Котовой.

«Что касается вроде бы неочевидной проблемы с вывозом мусора — респонденты вспоминали о „мусорном коллапсе“, который начался при экс-губернаторе Борисе Дубровском. Текслер проблему урегулировал, и запомнился челябинцам именно этим», — заметил в разговоре с «URA.RU» директор исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров.

Большое количество — 43% — затруднившихся с ответом на вопрос социолог объяснил тем, что респондентам предлагали самостоятельно сформулировать ответ. «Без подсказок это было сложно», — заметил Полукаров.