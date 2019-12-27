Мэрия Перми пошла на нарушение закона, чтобы спасти Новый год

Новогоднюю сцену на городской эспланаде стали монтировать вопреки предписанию УФАС Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Агентство социокультурных проектов Перми (МАУ «АСП» — структурное подразделение мэрии) раньше положенного срока заключило договор на монтаж новогодней сцены на городской эспланаде, сообщили «URA.RU» в Пермском УФАС. Источник агентства утверждает, что это было сделано, чтобы не совершать более серьезное нарушение и не срывать праздник.

«В соответствии с ч.15 ст. 3.2 закона 223ФЗ — договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. По этой закупке — итоговый протокол размещён 17.12, а договор подписан 25.12. Уже в этом есть нарушение», — рассказал «URA.RU» заместитель руководителя УФАС России по Пермскому краю Николай Хаснуллин.

При этом в антимонопольный орган 24 декабря поступила жалоба от второго участника торгов и в соответствии с законом 25 декабря УФАС обязало АСП приостановить заключение договора, который все же был подписан в этот же день. «Вероятнее всего, это было сделано специально. Выбирали из двух зол меньшее. Ведь если бы они не подписали договор, то сцену нельзя было бы монтировать и был бы срыв праздника. Если бы ее установили без договора, то был бы уже картельный сговор, а это нарушение более серьезное», — говорит источник «URA.RU», знакомый с ситуацией.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили «URA.RU», что работы по строительству сцены на эспланаде не приостановлены. «Праздничные мероприятия, как и планировалось, начнутся 31 декабря в 23:30 и продолжатся до 04:00 1 января», — пояснили в мэрии. Там не ответили на уточняющий вопрос, почему договор заключен вопреки позиции УФАС и раньше положенного срока.