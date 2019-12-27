Тюменцы обвиняют «Почту России» в халатности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени пожаловались на то, что за несколько дней до Нового года работники «Почты России» подменили в одной из посылок дорогой коньяк на банку тушенки и мыло, а другую бандероль и вовсе потеряли. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«6 декабря я отправила посылку из Тюмени в Германию. 9 декабря она, судя по базе, зарегистрирована таможней. Но потом пропала с радаров. Данных о ней нет ни в базе „Почты России“, ни на горячей линии», — написала в соцсети «ВКонтакте» Наталья Мелкобродова.

В комментариях под публикацией пользователи привели свои примеры неудачного сотрудничества с «Почтой России». «Вместо коньяка пришли три куска мыла, жестяная банка без этикетки (оказалось, тушенка 2015 года) и крем для рук… Ну и конфет поубавилось — коньяк же закусывать нужно», — иронично отметила Анастасия Иванова.

В тюменском отделении «Почты России» рассказали о том, что единых сроков международных почтовых отправлений нет. Они складываются из сроков пересылки каждой страны на государственном уровне. «Если с момента отправки прошло много времени, а отправление так и не поступило, рекомендуем отправителю или получателю подать заявление на розыск», — пояснила «URA.RU» пресс секретарь УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева. Ситуацию с подменой коньяка на тушенку в «Почте России» комментировать не стали.