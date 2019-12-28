Bloomberg выяснил, как обогатились российские олигархи за год

Состояние россиян из числа 500 богатейших людей планеты за 2019 год увеличилось на 21%. Об этом сообщает Bloomberg.
«Самые богатые люди в России прибавили к своему состоянию 51 млрд долларов за 2019 год», — пишет издание, уточняя, что это на 21% больше, чем годом ранее. Отмечается, что активы представителей развивающихся стран восстановились после сообщений о больших убытках в 2018-м.
Что касается всего списка 500 богатейших людей планеты, то их совокупное состояние оценивается в 5,9 трлн долларов. Это на четверть превышает прошлогодний показатель в 4,7 трлн долларов.
Пятерку самых успешных российских миллиардеров 2019 года по версии Forbes возглавил совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, пишет агентство Nation News. Ранее экономист и экс-сотрудник правительства РФ Михаил Делягин заявил, что российские олигархи становятся богаче только за счет монополизации экономики. В Госдуме РФ связали это с ростом цен на нефть.