Bloomberg выяснил, как обогатились российские олигархи за год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com , доллары, бизнесмен, олигарх, деньги в кармане, банкноты, сто долларов
В 2019 году совокупное состояние богатейших россиян выросло на 51 млрд долларовФото: depositphotos.com

Состояние россиян из числа 500 богатейших людей планеты за 2019 год увеличилось на 21%. Об этом сообщает Bloomberg.

«Самые богатые люди в России прибавили к своему состоянию 51 млрд долларов за 2019 год», — пишет издание, уточняя, что это на 21% больше, чем годом ранее. Отмечается, что активы представителей развивающихся стран восстановились после сообщений о больших убытках в 2018-м.

Что касается всего списка 500 богатейших людей планеты, то их совокупное состояние оценивается в 5,9 трлн долларов. Это на четверть превышает прошлогодний показатель в 4,7 трлн долларов.

Пятерку самых успешных российских миллиардеров 2019 года по версии Forbes возглавил совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, пишет агентство Nation News. Ранее экономист и экс-сотрудник правительства РФ Михаил Делягин заявил, что российские олигархи становятся богаче только за счет монополизации экономики. В Госдуме РФ связали это с ростом цен на нефть.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...