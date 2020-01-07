Подсчитано, сколько государство зарабатывает на лотереях

Проводить лотереи в России могут только государственные ведомства, которые работают в связке с несколькими частными операторами. Половина суммы проданных билетов уходит в призовой фонд, еще 10% государство забирает себе, а остальное делят распространители и операторы.
«Начиная с 2014 года в России введена государственная монополия на проведение лотерей. Так власти обезопасили игроков от мошенников», — пишет телеканал 360 в своем расследовании. По информации СМИ, сейчас лотереи организуют только два ведомства — Минфин и Минспорт, которые заключают контракты с частными распространителями — АО «ГСЛ» и ООО «Спортлото». Последние проводят розыгрыши, а продажей билетов и выдачей призов занимаются распространители — такие, как «Столото».
Как минимум 50% всех вырученных денег с продажи билетов направляется в призовой фонд. Доля государства уходит на программы по развитию спорта.
В расследовании исключаются любые возможности махинаций, когда от проведения лотерей могут выигрывать только государство, операторы и распространители. За лотерейными компаниями тщательно следят надзорные органы, также на каждом розыгрыше работают тиражные комиссии, в которые входят обычные люди. Они наблюдают за всеми этапами лотереи и проверяют результаты.
Ранее сайт VSE42.Ru сообщал, что россиянин, который выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее, до сих пор не забрал свой приз.