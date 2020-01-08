Уральцы боятся массово потерять работу в 2020 году

Массовых увольнений в 2020 году не ожидается Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

За свое рабочее место больше всех по России беспокоятся соискатели из Уральского федерального округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков компании онлайн-рекрутмента HeadHunter. При этом исследователи подчеркивают, что страх потерять работу не соответствует реальности — в 2020 году массовых сокращений на рынке не ожидается.

Согласно полученным данным, в этом году сократить численность своих сотрудников собираются лишь 2,8% компаний, 53,5% сохранят ее на уровне 2019 года, а 43,7% компаний планируют увеличивать штат. «Рабочих мест должно хватить и на тех, чьи опасения из-за увольнения небеспочвенны», — говорится в результатах исследования.

Сложности в поиске работы возникнут в сферах добычи сырья, искусства, развлечений и массмедиа. Проще всего найти работу будет специалистам по продажам, IT и представителям рабочих специальностей, так как все они сейчас находятся у работодателей в дефиците.

Ранее сетевой рекрутер HeadHunter прогнозировал, что в 2020 году компании с российским капиталом повысят зарплаты сотрудникам в среднем на 10%, напоминает RT.