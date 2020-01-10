Антипинскому НПЗ не хватит денег, чтобы расплатиться по долгам

Балансовая стоимость Антипинского НПЗ составила более 186 миллиардов рублей. Информация об этом была опубликована на портале «Федресурс». Нефтеперерабатывающий завод был признан банкротом 30 декабря 2019 года.
Точная сумма балансовой стоимости НПЗ — 186 577 601 тысяча рублей. Этих денег не хватит для того, чтобы закрыть долги предприятия-банкрота. Размер общей задолженности нефтеперерабатывающего завода перед кредиторами — 252, 2 млрд. рублей.
Ранее «URA.RU» писало о том, что Тюменский арбитражный суд ввел на Антипинском НПЗ процедуру конкурсного производства, против которой возражали представители ключевых компаний-кредиторов «Трансойл» и «Абсолют».
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего и завершению процедуры конкурсного производства пройдет в июне этого года.