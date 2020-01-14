13 января 2020
12 января 2020

Из квартиры челябинской уборщицы вывезли четыре самосвала мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Соседка уборщицы пожаловалась в суд на запах гнили и насекомыхФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинске сотрудники управляющей компании под контролем судебных приставов вывезли четыре самосвала мусора из квартиры местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

«Всего было вывезено четыре самосвала мусора», — говорится в сообщении ведомства. О замусоренном жилье сообщила соседка, которая пожаловалась на перебравшихся к ней в квартиру насекомых и запах гнили. Женщина была вынуждена обратиться в суд, чтобы соседка, работающая уборщицей в продуктовом магазине, привела свою квартиру в порядок. Однако штрафы и требования не дали результата. Свое бездействие женщина объясняла усталостью от работы.

Из-за сильного запаха коммунальщикам пришлось убирать квартиру в противогазах. По словам приставов, три холодильника на кухне были заполнены сгнившими продуктами, а среди хлама с насекомыми и их личинками были обнаружены истлевшие останки кошек. Еще четыре кошки жили с хозяйкой, две из них были больны и истощены. На время на время уборки животных забрала к себе соседка, после их передали волонтерам-зоозащитникам.

Ранее в Челябинске уже была похожая история. В 2016 году коммунальщики по решению суда очистили от хлама квартиру 90-летней пенсионерки. В управляющей компании два года судились с женщиной по поводу замусоренной квартиры.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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