14 января 2020

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Актриса проходит курс лечения в одной из московских клиникФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике. Об этом сообщает издание Mash.

Помимо дочери Анны к актрисе приехали в гости сын Михаил, а также мама с помощницей. «С собой привезли все для праздника», — говорится в сообщении издания. Известно, что Заворотнюк пока не может покинуть клинику, поскольку ежедневно проходит реабилитационные процедуры — правая часть тела по-прежнему парализована.

Информация о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появилась в СМИ летом 2019 года. В середине октября семья Заворотнюк подтвердила, что актриса проходит курс лечения в реабилитационном центре. По данным «Пятого канала», у актрисы диагностирован рак мозга. Как напоминает телеканал 360, перед Новым годом представители Заворотнюк отказались комментировать слухи о параличе, который появился из-за осложнений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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