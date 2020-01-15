Югорчане встали на защиту незаконных домашних заданий

Родители учеников считают, что приучать к урокам дома нужно сразу, чтобы потом это не было шоком для ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родители первоклассников из Нижневартовска встали на защиту домашних заданий для своих детей. Они считают, что это помогает школьникам привыкнуть к дальнейшему обучению. Об этом «URA.RU» рассказала горожанка Татьяна Данилова, чья дочь ходит в первый класс.

«С одной стороны, первоклассников, конечно, нельзя перегружать уроками. А с другой — вот привыкнут дети, что домашних заданий нет, а потом они пойдут во второй класс, и задания уже будут полноценные, а привычки их делать нет. Да и невозможно за учебное время в школе изучить весь материал», — считает Данилова.

Ее мнение разделяют и другие родители несмотря на то, что им нередко приходится делать уроки вместе с детьми. «Обучение ребенка происходит не только в школе, но и дома. Нельзя все взваливать только на образовательное учреждение, потому что это наши дети и ответственны за них только мы», — сказал в разговоре с журналистом «URA.RU» отец другой первоклассницы Олег Зверев.

Эта точка зрения, но с оговорками, близка и некоторым педагогам, но говорить открыто с журналистом агентства никто не согласился, так как по закону никаких домашних заданий для шести-семилеток быть не должно. «Во-первых, конечно, все научатся писать-считать, но легче это сделать, если заниматься и дома. А, во-вторых, если мы родителей и детей приучаем со школы, что закон можно нарушать, даже если это во благо самого ребенка, это разве педагогично?» — задает риторический вопрос учитель начальных классов с 17-и летним стажем Ирина (имя изменено по просьбе педагога).

Ранее «URA.RU» писало, что после жалоб родителей на непосильные домашние задания для первоклашек их отменили минимум в трех школах ХМАО, как того требует СанПиН.