В школах ХМАО отменяют домашние задания для первоклассников

Теперь как минимум в трех школах ХМАО первоклассникам не задают домашние задания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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В школах Югры перестали задавать домашние задания первоклассникам. Речь идет минимум о трех образовательных учреждениях ХМАО, где родители жаловались на непомерные, по их мнению, задания. Об этом «URA.RU» рассказали сами родители первоклашек.

«После ваших новостей про мегионскую школу, в которой первоклассникам задавали домашние задания, у нас в Лангепасе всем педагогам „началки“ строго запретили любые задания для деток. Максимум — стишок выучить. А еще в прошлой четверти дети делали полноценные задания дома», — рассказала педагог из Лангепаса Ольга.

Аналогичная картина в десятой школе Когалыма, где ситуация развивалась по такому же сценарию и в школе №3 Мегиона, о которой и писало «URA.RU» в новости «В Югре родители первоклассников жалуются на домашние задания». Одна из матерей, чей сын занимается в третьей школе, рассказала, что после появления заметки директор мегионской школы №3 Эдуард Маслов напомнил педагогам о требованиях СанПиНа, однозначно запрещающих домашние задания для первоклашек. «С тех пор, — говорит Наталья, — никаких заданий на дом не задают. Хоть вечера спокойные с детьми проводим».

Ранее «URA.RU» писало, что родители пожаловались на то, что их детям-первоклассникам задают домашние задания, которые приходится делать взрослым. А из-за большой нагрузки дети испытывают стресс и плачут.