Проблемы с канализацией в новом доме начались год назад (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители дома по улице Ленина, 80, в селе Кетово (пригород Кургана) почти год не могут добиться решения проблемы с септиком. Они опасаются, что весной весь двор и подвал окажутся затопленными канализационными водами.

«Все, что натекло за зиму, намерзает слоями. Когда наступит весна, это все растает», — рассказала «URA.RU» жительница дома Дарья Акшинцева. По ее словам, толщина льда из канализационных вод уже сравнялась с высотой бордюров — около 15 см. Проблемы с канализацией начались прошлой весной: «Но летом было еще терпимо, потому что все стекало на дорогу».

Квартиры в указанном доме несколько лет назад выдали сиротам, в основном это были уже взрослые семейные люди. «У нас претензий к квартирам нет, в отличие от других „сиротских“ домов. На жильцов я тоже пожаловаться не могу: мы делаем субботники, сами все красим, у нас меньше всех долгов», — отметила Акшинцева.

Квартиры в доме принадлежат администрации района, управляющую компанию найти так и не смогли. Жильцы неоднократно жаловались в местную администрацию, однако проблем это не решило. Копии жалоб и ответов на них есть в распоряжении «URA.RU». В администрации заявляют, что не все абоненты своевременно передают показания водопотребления, поэтому невозможно вовремя откачать септик. «Для чего тогда у нас ежемесячно снимают показания общедомового счетчика воды?» — удивляется Акшинцева.

Получить оперативные комментарии руководства Кетовского района «URA.RU» не удалось. Акшинцева отметила, что записалась на прием к новому главе района Сергею Дудину (избран в декабре), чтобы попросить его помощи в решении проблемы.

Дорогу возле дома для сирот затопило канализацией Фото: Дарья Акшинцева