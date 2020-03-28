В преддверии нерабочей недели (с 30 марта по 5 апреля) Сочи оказалось переполнено туристами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня 108 день с момента обнаружения коронавируса и 18 день с объявления пандемии. К настоящему моменту в мире 629 326 случаев заражения (+43 058 за сутки), 141 554 излечения (около 22,4% от зараженных, вчера — 23%), 28 888 смертей (около 4,5% от зараженных, вчера — 4%). В России зафиксировано 1 264 случаев болезни. На первом месте по числу зараженных держатся США (105 751 заболевших), на второе место вышла Италия (86 931). Затем идут Китай (82 282), Испания (72 248) и Германия (53 991).

Что происходит в России?

Сегодня правительство РФ из-за пандемии коронавируса приняло решение о временном закрытии границ страны с 30 марта. А Череповец стал первым отечественным городом, в котором был введен режим ЧС из-за вспышки болезни. Также появилась информация о том, что в России могут приостановить транспортное сообщение между регионами. В Москве приняли решение провести массовую дезинфекцию проезжей части, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. При этом пенсионеров, проживающих в столице, за нарушение режима самоизоляции хотят лишать второй части материальной помощи (двух тысяч рублей), которую утвердили на время карантина.

За сутки в России скончались три пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Еще вчера погибших в стране за все время вспышки болезни насчитывалось только четыре. Роспотребнадзор объяснил, что COVID-19 в благоприятных условиях может жить более трех дней. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), в свою очередь, предложило Минздраву РФ использовать для лечения болезни препарат от малярии «Мефлохин». А в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора успокоили россиян и сообщили, что повышенная температура не является гарантией наличия коронавируса.

Тем временем в преддверии нерабочей недели (с 30 марта по 5 апреля) пляжи Сочи оказались переполнены туристами. Однако многих постояльцев выселяют из гостиниц.

Какова ситуация в мире?

Росавиация сегодня назвала страны, где находятся больше всего россиян, ожидающих эвакуации домой. Ими оказались Таиланд, где возвращения на родину ждут четыре тысячи граждан РФ, и Индонезия, где таких 17 тысяч человек. Печально дела обстоят в Италии. Страна побила свой рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — почти тысяча человек.

Не обрадовали и американские офтальмологи. Врачи обнаружили, что заразиться COVID-19 можно даже через слизистую оболочку глаз. По их словам, красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения

Что пишут о коронавирусе другие СМИ?

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости, за исключением продовольственных. В перечне оказались 23 пункта. Среди них детские товары, моющие средства, средства гигиены, медицинские изделия, товары для животных, бензин, дизель, газ, запчасти для автомобилей, электрическое и компьютерное оборудование, бытовая техника, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и другое. Удивительным оказалось то, что правительство РФ сочло важными также табачную продукцию, упаковку, этикетки, ценники и кассовую ленту.

А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил , что хоккей — самое настоящее антивирусное лекарство. Так он прокомментировал свою игру на хоккейном матче во время распространения коронавируса.

Что будет дальше?

В разговоре с URA.RU вирусолог Тимур Пестерев рассказал, что если после недели выходных не будет резкого роста заболеваемости коронавирусом, то меры оставят теми же. Однако, если рост заболеваемости продолжится, их ужесточат.

В торговых ассоциациях россиян успокоили. Там подчеркнули, что не стоит бояться дефицита овощей и фруктов из-за коронавируса. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова, объем поставок, возможно, станет меньше, но дефицита не будет.