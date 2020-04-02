В ООН и ВОЗ заявили о мировом продовольственном кризисе из-за коронавируса

Ситуация вокруг коронавируса грозит всему миру перебоями с поставками продовольствия. Так считают в Организации объединённых наций (ООН), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО).
В совместном заявлении международных организаций указано, что ограничения на экспорт товаров ряда стран могут создать «нехватку продовольственных товаров на глобальных рынках», пишет «Интерфакс».
Чтобы избежать продовольственного дефицита ВОЗ, ВТО и ООН призывают «предпринять все усилия по свободному хождению товарных потоков». Авторы документа обращают особое внимание на то, что страны, «принимая меры по защите здоровья и благополучия своих граждан, должны добиться того, чтобы не нарушались цепочки поставок продовольствия».
Ранее стало известно, что в российских магазинах стали дорожать продукты. В частности, Росстат зафиксировал рост цен на овощи и фрукты.
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