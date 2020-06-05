Банки не дают пермскому бизнесу кредиты на зарплаты сотрудникам

Предприниматели не могут получит кредит под 0% Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

Банки отказывают пермским предпринимателям в льготных кредитах под 0% на зарплаты сотрудникам. Об этом в ходе онлайн-конференции по вопросам поддержки бизнеса рассказал прокурор Пермского края Андрей Юмшанов. Он уточнил, что из 1800 заявок на выдачу льготного кредита, одобрено лишь 89 на общую сумму 1,4 млрд рублей.

«В значительном большинстве случаев предпринимателям в получении кредитов было отказано. В этой связи нами инициированы проверки в ряде региональных банков и микрофинансовой компании, чтобы проанализировать и понять причины, насколько эти отказы законны», — заявил Юмшанов.

Также по словам прокурора края, предприниматели не могут получить гранты в размере МРОТ на одного сотрудника, которые предоставляют налоговые органы. Причина, как отметил Юмшанов, носит технический характер, поскольку многие ИП открыли счета в банке на физлицо.

Руководитель регионального УФНС Чулпан Госсамова признала проблему, но отметила, что налоговые органы «держат вопрос на контроле».

«Мы стараемся созваниваться с налогоплательщиками сразу же при получении заявления, если не получается сформировать выплату», — отметила Госсамова. Она также посоветовала представителям бизнеса, получившим отказ, повторно обращаться в налоговую. По ее словам, все положенные субсидии, в том числе за пройденные месяцы, «предприниматели получат в полном объеме».

В апреле текущего года правительство РФ определило меры поддержки для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Согласно им, бизнес может получить в банке льготный кредит по ставке 0%. Кредитные средства могут использоваться исключительно за зарплаты сотрудникам.

Также предприниматели могут претендовать на «зарплатные» гранты в налоговых органах. При этом организация или ИП вправе представить уточненное заявление в случае отказа от предоставления субсидии.