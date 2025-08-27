Пермяки спасли совенка от нападения ворон. Фото

Спасенного птенца отнесли в зоомагазин
В Перми спасли совенка, которого атаковали вороны. Фотографию птенца опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь». Спасители рассказали, что им удалось отбить птенца и передать его в зоомагазин.

«Отбили сегодня у ворон. Отнесли в зоомагазин, они его накормили и передали специалистам», — рассказали спасители.

Ранее URA.RU рассказывало, что орнитологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатки и Воронежа построили гнездовья для сов в Пермском крае. Волонтеры турклуба «Астрагал» работали в заказнике «Предуралье».

