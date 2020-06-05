Пермяку, потерявшему работу в пандемию, отказали в выплате МРОТ

Пермяк не смог получить пособие из-за отсутствия трудового договора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Житель Перми, попавший в период пандемии под сокращение, не смог получить пособие по безработице в размере минимального размера оплаты труда. Пермяк обратился в редакцию URA.RU рассказав, что в мае встал на учет на бирже труда. Там ему пояснили, что он не может претендовать на максимальную выплату, поскольку работал не по трудовому договору.

«Я работал последние годы по договору гражданско-правового характера. В центре занятости мне сказали, что из-за этого я могу расчитывать только на пособие в размере 1700 рублей в месяц», — отметил Андрей Сергеев (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника URA.RU).

На сайте центра занятости Перми указано, что работники организаций, признанных пострадавшими от распространения COVID-19, получат выплату в размере 15 тыс рублей. При этом между работником и работодателем должен быть заключен трудовой договор по месту работы.

В остальных случаях граждане, оставшиеся без работы, могут расчитывать на «обычные» выплаты. С 30 марта минимальный размер пособия составляет 1500 рублей, максимальный — 12 130 рублей (с районным коэффициентом 14 тыс рублей, для северных районов края — 14,6 тыс рублей.) в месяц.

Сейчас в правительстве РФ решается вопрос об увеличении минимального размера пособия втрое. URA.RU рассказывало также о безработных пермяках, которым выплатили пособие в размере 500 рублей.