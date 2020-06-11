Пермякам рассказали, какой будет погода в День города

Понижение температуры в Перми принесет холодный фронт Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жаркая погода, установившаяся в Перми в начале этой недели, сменится похолоданием. В День города, 12 июня, в краевой столице будет облачно и прохладно, прогнозирует Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Понижение температуры вызовет холодный фронт, который пройдет по территории Пермского края, пояснил URA.RU Гис-центра Пермского классического университета Андрей Шихов.

По словам Шихова, похолодание в отдельных территориях края начнется уже в четверг, 11 июня, а в Перми 12 июня дневная температура воздуха не превысит 20 градусов. «Пока все указывает на то, что в Перми резкого падения температуры воздуха в День города не будет. Что касается осадков, то все зависит от времени прохождения холодного фронта — если он пройдет утром, то осадков может и не быть, если же чуть сдвинется по времени, то существует вероятность дождей и гроз, но, скорее, по югу края», — сказал Шихов.

Гораздо холоднее в этот день будет по северу края (днем до +16 градусов). Но похолодание будет не продолжительным, и уже 14 июня в краевой столице начнется постепенное потепление. К понедельнику, 15 июня, воздух городе прогреется до 23 градусов.