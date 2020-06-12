На Урале задержанный совершил суицид в отделении полиции

Задержанный за мелкое хулиганство житель Свердловской области совершил суицид в здании ОВД Ивделя. Информацию об инциденте подтвердил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«11 июня в 05:30 в здании ОВД Ивделя сотрудниками дежурной части было обнаружено тело мужчины, совершившего суицид. По данному факту сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области проводится служебная проверка», — рассказал URA.RU Горелых.
Уточняется, мужчину 1966 года рождения задержали накануне за мелкое хулиганство. В дежурной части ему стало плохо, и стражи порядка вызвали ему скорую помощь. Прибывшие врачи доставили мужчину в отделение, осмотрели и отказали в госпитализации.
Вернувшись в райотдел, задержанный попросил остаться в фойе здания, так как транспорт до его дома уже не ходил. Около пяти утра он отправился в туалет на третий этаж, откуда не вернулся. Дежурный нашел его на лестничном пролете без признаков жизни. Полицейский попытался провести реанимацию, но было уже поздно — прибывшие на место медики констатировали смерть.
В качестве возможной причины такого поступка в ГУ МВД называют уголовное дело по факту угрозы убийством, фигурантом которого являлся погибший. 11 июня он должен был явиться в суд, чтобы дать показания.
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