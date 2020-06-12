11 июня 2020
10 июня 2020

На Урале задержанный совершил суицид в отделении полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над полицейскими ОВД Заречный в Ленинском районном суде. Екатеринбург, автозак, полицейская машина, полиция
Погибшего обнаружили на лестничном пролете здания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержанный за мелкое хулиганство житель Свердловской области совершил суицид в здании ОВД Ивделя. Информацию об инциденте подтвердил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«11 июня в 05:30 в здании ОВД Ивделя сотрудниками дежурной части было обнаружено тело мужчины, совершившего суицид. По данному факту сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области проводится служебная проверка», — рассказал URA.RU Горелых.

Уточняется, мужчину 1966 года рождения задержали накануне за мелкое хулиганство. В дежурной части ему стало плохо, и стражи порядка вызвали ему скорую помощь. Прибывшие врачи доставили мужчину в отделение, осмотрели и отказали в госпитализации.

Вернувшись в райотдел, задержанный попросил остаться в фойе здания, так как транспорт до его дома уже не ходил. Около пяти утра он отправился в туалет на третий этаж, откуда не вернулся. Дежурный нашел его на лестничном пролете без признаков жизни. Полицейский попытался провести реанимацию, но было уже поздно — прибывшие на место медики констатировали смерть.

В качестве возможной причины такого поступка в ГУ МВД называют уголовное дело по факту угрозы убийством, фигурантом которого являлся погибший. 11 июня он должен был явиться в суд, чтобы дать показания.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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