На Урале задержанный совершил суицид в отделении полиции

Погибшего обнаружили на лестничном пролете здания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержанный за мелкое хулиганство житель Свердловской области совершил суицид в здании ОВД Ивделя. Информацию об инциденте подтвердил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«11 июня в 05:30 в здании ОВД Ивделя сотрудниками дежурной части было обнаружено тело мужчины, совершившего суицид. По данному факту сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области проводится служебная проверка», — рассказал URA.RU Горелых.

Уточняется, мужчину 1966 года рождения задержали накануне за мелкое хулиганство. В дежурной части ему стало плохо, и стражи порядка вызвали ему скорую помощь. Прибывшие врачи доставили мужчину в отделение, осмотрели и отказали в госпитализации.

Вернувшись в райотдел, задержанный попросил остаться в фойе здания, так как транспорт до его дома уже не ходил. Около пяти утра он отправился в туалет на третий этаж, откуда не вернулся. Дежурный нашел его на лестничном пролете без признаков жизни. Полицейский попытался провести реанимацию, но было уже поздно — прибывшие на место медики констатировали смерть.