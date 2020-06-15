Челябинск получил главную бумагу для голосования по Конституции

2,6 млн бюллетеней начнут распределять по области на этой неделе Фото: gubernator74.ru

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Челябинский избирком получил бюллетени, которые будут использованы на голосовании по конституционным поправкам. Об этом URA.RU рассказали в избирательной комиссии Челябинской области.

Типография АО «ЧПО «Книга» отпечатала 2 млн 618 тыс. 317 бланков, которые имеют несколько степеней защиты от подделок. Часть напечатанного тиража и «клише» были уничтожены сегодня же в присутствии членов рабочей группы и журналистов.

«Во всех типографиях печать начинается с настроек. В этот момент появляется брак. Мы публично по акту получили ровно столько бюллетеней, сколько нужно — 2,6 млн штук. Остальное — брак, излишки и типографская пластина — уничтожено. Это происходит каждый раз во время печати бюллетеней», — объяснил председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас.

Все «годные» бюллетени запечатаны в непрозрачную бумагу и находятся в спецпомещении под охраной полиции. Уже на этой неделе партии бланков начнут развозить по области.

Само голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в этой связи потребовал от избиркома максимально полно информировать жителей об их возможностях. «Речь идет и о заявке, для того чтобы была возможность проголосовать на дому. И если у кого-то есть возможность и желание проголосовать раньше 1 июля, сделать это с 25 июня. Это тоже людям должно быть понятно, известно, каким образом им это обеспечить», — акцентировал глава региона.