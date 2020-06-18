17 июня 2020

Свердловская область не выходит с карантина. Заняты почти все койки для больных COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, куйвашев евгений
В регионе занято больше 80% мест в ковид-госпиталях, подчеркнул глава региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области занято более 80% коек для больных коронавирусом, сообщил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

«На этой неделе в инфекционных госпиталях занято 81,4% коек для COVID-19 и пневмоний. Так на стационарном лечении находятся 2 615 пациентов с коронавирусом, 1 768 — с внебольничными пневмониями, 573 — с признаками ОРВИ и с подозрениями на пневмонию. <…> Всего организовано 6088 коек», — написал губернатор в Instagram.

Исходя из данных губернатора, в регионе свободны 1132 койки.

«В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничений, конечно, не идет. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовиться к частичному послаблению режима в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться», — отметил губернатор в Instagram.

URA.RU сообщало, что федеральный Минздрав проверяет свердловские больницы. Визит инспекторов связан с тем, что регион находится на пятом месте по заболеваемости коронавирусом в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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