В Свердловской области занято более 80% коек для больных коронавирусом, сообщил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.
«На этой неделе в инфекционных госпиталях занято 81,4% коек для COVID-19 и пневмоний. Так на стационарном лечении находятся 2 615 пациентов с коронавирусом, 1 768 — с внебольничными пневмониями, 573 — с признаками ОРВИ и с подозрениями на пневмонию. <…> Всего организовано 6088 коек», — написал губернатор в Instagram.
Исходя из данных губернатора, в регионе свободны 1132 койки.
«В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничений, конечно, не идет. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовиться к частичному послаблению режима в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться», — отметил губернатор в Instagram.
URA.RU сообщало, что федеральный Минздрав проверяет свердловские больницы. Визит инспекторов связан с тем, что регион находится на пятом месте по заболеваемости коронавирусом в стране.
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