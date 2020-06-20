В Югре коронавирусом заразились 5992 человека Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО обнаружено 280 новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 280 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципальных образованиях», — уточняют в оперштабе. В Сургуте 75 заболевших, 38 — в Нижневартовске, 23 — в Когалыме, 23 — в Нефтеюганске, 15 — в Ханты-Мансийске, 8 — в Нягани, трое в Покачах, по двое в Урае и Пыть-Яхе. Также 49 зараженных выявили в Нефтеюганском районе, 22 в Сургутском районе, 10 в Советском районе, 6 в Октябрьском районе, трое в Нижневартовском районе и один человек в Ханты-Мансийском районе. За все время в Югре коронавирусом заразились 5992 человека.

По общероссийской статистике ХМАО уже несколько дней удерживает третью позицию. Больше новых случаев регистрируют только в Москве и Подмосковье.

Ранее власти ХМАО ужесточили карантин для вахтовиков. Теперь им нужно иметь при себе справку о состоянии здоровья, доказывающую, что они не больны и не контактировали с зараженными коронавирусом людьми. Также рабочие после приезда в регион будут изолированы на две недели.