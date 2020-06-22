ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму

Документы рассекретили по случаю Дня памяти и скорби Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время оккупации Крыма в 1942 году немецкие войска жестоко расправились с 900 красноармейцами в городе Судак. Сначала солдатов подвергли зверским пыткам, а затем расстреляли, сообщается в документах регионального УФСБ России, которые рассекретили по случаю Дня памяти и скорби 22 июня.

«В связи с сильным артиллерийско-минометным обстрелом нельзя было вывезти 900 человек тяжелораненых — красноармейцев и командиров. Немецкие изверги, совместно с дружинниками татарами, ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными», — следует из сообщения народному комиссару внутренних дел, отправленного 27 апреля 1942 года, которое приводит РИА «Новости». В документе уточняется, что советских солдат раздели догола и вырезали на их телах пятиконечные звезды. После пыток всех расстреляли на берегу моря.

Особую жестокость немецкие войска проявляли к русским и грекам, проживающим в Крыму. Предполагалось, что именно они были наиболее лояльны партизанам. В сообщении говорится, что немецкие солдаты убили всех мужчин в греческой деревне Лака, а женщин и детей вывезли в Бахчисарай, где казнили на виселицах.

Вместе с тем ФСБ обнародовала протокол допроса свидетельницы этих событий Антонины Олейниковой. Из ее показаний известно, что с осени 1943 по зиму 1944 почти 800 мирных жителей прятались от оккупантов в Багеровских каменоломнях, откуда их пытались вытравить газом.

Ранее сообщалось, что все рассекреченные документы о зверствах в Крыму ФСБ передало в госархив республики, напоминает «Национальная служба новостей».

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