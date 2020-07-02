01 июля 2020
30 июня 2020

В ХМАО готовятся огласить результаты по голосованию. Предварительные итоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень, голосование, голосование за конституцию
Подсчет голосов в Югре продолжается Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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За внесение поправок в Конституцию РФ, согласно последним данным, проголосовали 67% жителей ХМАО. Об этом URA.RU сообщил, знакомый с подсчетами окружной избирательной комиссии. Ранее сообщалось о 65,7% поддержавших обновление Конституции.

«Обработано около 84% протоколов УИК. За внесение [поправок] проголосовали 67% избирателей, против — 31%. Подсчет голосов продолжается», — сказал собеседник агентства. Официально избирком ХМАО прокомментирует результаты только после завершения подсчета всех бюллетеней.

В данный момент в департаменте общественных и внешних связей Югры, а также в департаменте внутренней политике результаты не обсуждают, но пристально следят за подсчетом бюллетеней. Источник URA.RU сообщил, что от результатов может зависеть «будущая премия чиновников, а также лояльность губернатора Натальи Комаровой».

В ХМАО на избирательные участки пришли свыше 60% избирателей. По данным окружного избиркома, общая явка превысила 683 тысячи человек. Лидерами голосования стали Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы.

Всего в России на данный момент обработано более 30% бюллетеней. Судя по ним, порядка 74% избирателей высказались за поправки, еще 24% выступили против.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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