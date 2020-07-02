За внесение поправок в Конституцию РФ, согласно последним данным, проголосовали 67% жителей ХМАО. Об этом URA.RU сообщил, знакомый с подсчетами окружной избирательной комиссии. Ранее сообщалось о 65,7% поддержавших обновление Конституции.
«Обработано около 84% протоколов УИК. За внесение [поправок] проголосовали 67% избирателей, против — 31%. Подсчет голосов продолжается», — сказал собеседник агентства. Официально избирком ХМАО прокомментирует результаты только после завершения подсчета всех бюллетеней.
В данный момент в департаменте общественных и внешних связей Югры, а также в департаменте внутренней политике результаты не обсуждают, но пристально следят за подсчетом бюллетеней. Источник URA.RU сообщил, что от результатов может зависеть «будущая премия чиновников, а также лояльность губернатора Натальи Комаровой».
В ХМАО на избирательные участки пришли свыше 60% избирателей. По данным окружного избиркома, общая явка превысила 683 тысячи человек. Лидерами голосования стали Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы.
Всего в России на данный момент обработано более 30% бюллетеней. Судя по ним, порядка 74% избирателей высказались за поправки, еще 24% выступили против.
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