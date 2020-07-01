01 июля 2020

Гидрометцентр пообещал, что страну накроет «волна тепла»

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь Екатеринбурга в жару, вода, лето, жара, зонт, солнце
В большинстве регионов страны июль будет жарким Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По всей территории России июль будет теплее обычного на один-полтора градуса. Однако, как предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, понижение температуры в средине лета тоже будет случаться.

По словам Вильфанда, жара установится в Западной Сибири и Красноярском крае, в на Чукотке и в Якутии, а также Иркутской и Амурской областях, сообщает «Российская газета».«В ближайшие пять дней температура ниже нормы ожидается только в Поволжье и на Урале», — отметил руководитель Гидрометцентра. В Пермском крае, по его словам, температура будет держаться в пределах климатической нормы, также как и в соседних Татарстане, Удмуртии и Башкирии.

В европейской части России, в центре страны будет наблюдаться жаркая погода — уже к концу этой недели ожидается до плюс 30 градусов. Синоптики отметили, что это связано с выносом теплых воздушных масс из Турции и со Средиземного моря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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