Гидрометцентр пообещал, что страну накроет «волна тепла»

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В европейской части России, в центре страны будет наблюдаться жаркая погода — уже к концу этой недели ожидается до плюс 30 градусов. Синоптики отметили, что это связано с выносом теплых воздушных масс из Турции и со Средиземного моря.

По словам Вильфанда, жара установится в Западной Сибири и Красноярском крае, в на Чукотке и в Якутии, а также Иркутской и Амурской областях, сообщает «Российская газета».«В ближайшие пять дней температура ниже нормы ожидается только в Поволжье и на Урале», — отметил руководитель Гидрометцентра. В Пермском крае, по его словам, температура будет держаться в пределах климатической нормы, также как и в соседних Татарстане, Удмуртии и Башкирии.

По всей территории России июль будет теплее обычного на один-полтора градуса. Однако, как предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, понижение температуры в средине лета тоже будет случаться.

В большинстве регионов страны июль будет жарким Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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