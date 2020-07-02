Стихийная свалка перекрыла дорогу в тюменское село. Власти не реагируют

Стихийная свалка возникла на подъезде к поселку Туртас Уватского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стихийная свалка почти перекрыла один из подъездов к поселку Туртас Уватского района. Об этом в одном пабликов соцсети «Вконтакте» рассказали местные жители. Автор публикации утверждает, что обращался по этому поводу в районную администрацию, но на ситуацию это никак не повлияло.

«Администрация у нас „отлично“ со всем справляется. Объехать эту помойку почти негде. Уже скоро к Туртасу подойдет. Здесь и коровы питаются. Упитанные. Видимо, мусором неплохо кормятся. А потом их хозяева молоко продают», — рассказал анонимный пользователь.

Получить оперативный комментарий в администрации Уватского района URA.RU не удалось. Там сообщили, что о стихийной свалке под Туртасом ничего не слышали и взяли время на подготовку ответа.

Ранее агентство писало о том, что жители села Успенка Тюменского района боятся вспышки чумы из-за стихийной свалки, которую на своем участке устроила одна из местных жительниц.