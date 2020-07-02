Стихийная свалка перекрыла дорогу в тюменское село. Власти не реагируют

Стихийная свалка почти перекрыла один из подъездов к поселку Туртас Уватского района. Об этом в одном пабликов соцсети «Вконтакте» рассказали местные жители. Автор публикации утверждает, что обращался по этому поводу в районную администрацию, но на ситуацию это никак не повлияло.
«Администрация у нас „отлично“ со всем справляется. Объехать эту помойку почти негде. Уже скоро к Туртасу подойдет. Здесь и коровы питаются. Упитанные. Видимо, мусором неплохо кормятся. А потом их хозяева молоко продают», — рассказал анонимный пользователь.
Получить оперативный комментарий в администрации Уватского района URA.RU не удалось. Там сообщили, что о стихийной свалке под Туртасом ничего не слышали и взяли время на подготовку ответа.
Ранее агентство писало о том, что жители села Успенка Тюменского района боятся вспышки чумы из-за стихийной свалки, которую на своем участке устроила одна из местных жительниц.
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