01 июля 2020

Стихийная свалка перекрыла дорогу в тюменское село. Власти не реагируют

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийная свалка возникла на подъезде к поселку Туртас Уватского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стихийная свалка почти перекрыла один из подъездов к поселку Туртас Уватского района. Об этом в одном пабликов соцсети «Вконтакте» рассказали местные жители. Автор публикации утверждает, что обращался по этому поводу в районную администрацию, но на ситуацию это никак не повлияло.

«Администрация у нас „отлично“ со всем справляется. Объехать эту помойку почти негде. Уже скоро к Туртасу подойдет. Здесь и коровы питаются. Упитанные. Видимо, мусором неплохо кормятся. А потом их хозяева молоко продают», — рассказал анонимный пользователь.

Получить оперативный комментарий в администрации Уватского района URA.RU не удалось. Там сообщили, что о стихийной свалке под Туртасом ничего не слышали и взяли время на подготовку ответа.

Ранее агентство писало о том, что жители села Успенка Тюменского района боятся вспышки чумы из-за стихийной свалки, которую на своем участке устроила одна из местных жительниц.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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