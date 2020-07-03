В Тюмени врачу грозит увольнение за беседу с мертвым пациентом

В тюменской больнице водников началась служебная проверка Фото: Ткачук Дмитрий © URA.RU

Заведующую одного из отделений Западно-Сибирского медицинского центра Тюмени собираются уволить после того, как она смогла «дозвониться» до умершей пациентки. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что сейчас действия медика проверяет специальная комиссия.

«После того как к этой ситуации было привлечено внимание журналистов и пользователей соцсетей, в отношении завотделения началась проверка. Комиссия пытается выяснить, когда врач созванивалась с пациенткой и созванивалась ли вообще. На самом деле, это серьезное нарушение, которое может стоить медику работы», — пояснил агентству собеседник.

В медучреждении URA.RU подтвердили, что там началась служебная проверка. В то же время, в ответе на официальный запрос агентства медики от подробных комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну.

«Проводится внутренняя проверка. Предоставление более подробных сведений по данному вопросу не представляется возможным, поскольку данная информация относится к специально охраняемой законом тайне, а именно к врачебной тайне\неразрывно связана с врачебной тайной», — пояснили агентству в больнице.

Ранее URA.RU писало о том, между пациенткой и заведующей отделением Западно-Сибирского медицинского центра произошел конфликт. Позднее врач сообщила родственникам тюменки о том, что поговорила с ней по телефону и ситуация разрешилась. Они, в свою очередь, настаивают на том, что это невозможно, потому что к этому времени пациентка скончалась.