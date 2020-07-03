Умершему мужчине могли ошибочно поставить диагноз Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Губкинского (ЯНАО) Татьяна Украинцева пожаловалась на местных врачей и сотрудников ритуальных служб. По словам женщины, ее умершего отца отказались вывозить из морга из-за того, что медики ошибочно поставили ему коронавирус. Об этом горожанка рассказала в видеообращении, которое появилось в соцсетях.

Украинцева заявила, что скандалу предшествовала череда странных событий. Отец женщины скончался 26 июня: к нему приехала бригада скорой помощи, у которой при себе не было аппаратуры для сердечной реанимации. Мужчина умер в присутствии медиков. Поскольку в тот день ритуальные службы уже не работали, родственникам пенсионера было сказано оставить труп в квартире до утра. На помощь Украинцевой пришли добровольцы, которые привезли тело к зданию морга и добились, чтобы умершего убрали в холодильную камеру.

Через несколько дней женщине заявили, что труп ее отца пока не будут вскрывать, так как его должны проверить на коронавирус. Анализы официально не подтвердили инфекцию. «А теперь мы приехали к зданию морга забирать гроб, у нас через два часа похороны. Нам этот гроб вынесли закрытый, положили сверху одежду и говорят, что у нашего отца коронавирус! — говорит Украинцева на видео. — Хотя в заключении никакого коронавируса нет. Ни одна служба не соглашается везти гроб. Мне что, этот гроб на руках тащить на кладбище?»

Одновременно с этим, по словам женщины, коронавирус подозревали у ее брата, который лежал Губкинской городской больнице. Главврач учреждения Светлана Боровкова устроила путаницу, сперва заявив, что мужчина болен инфекцией и его необходимо выселить из стационара, а потом сказала, что коронавируса не было.

Получить комментарий Боровковой и представителей морга к моменту публикации URA.RU не удалось. В пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО был направлен запрос, ответ на него не последовал.