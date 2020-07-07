Умер мальчик, у которого экс-чиновник украл деньги на лечение

Мошенники украли деньги с карты, на которую производился сбор средств на лечение Али Бекова Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Северной Осетии скончался мальчик Али Беков, который страдал от рака крови. До его смерти родные организовали сбор средств на лечение, однако их обокрал бывший чиновник из Оренбургской области, который был директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

«Как рассказывала мама Лариса Бекова, по номеру для сбора средств ей позвонил мужчина, пообещавший покрыть все расходы на лечение. Женщина с трудом верила своему счастью. Поэтому с радостью назвала номера карт», — пишет «Комсомольская правда». Когда Бекова сообщила цифры из пришедшего ей сообщения от банка, с карты пропало 500 тысяч рублей.

В правоохранительных органах узнали, что украденные деньги были обналичены в Оренбургской области. Полицейские вышли на след человека, который уже находится в местах лишения свободы. Теперь ему и его сообщникам грозит до шести лет тюрьмы. Деньги смогли быстро вернуть, однако даже этих средств не хватило на операцию, и мальчик скончался. Семья передаст все собранные деньги в фонд, который занимается помощью детям, больных раком.

Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов посоветовал в целях безопасности использовать несколько банковских карт, пишет RT. В свою очередь банки зафиксировали повышение активности мошенников на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал 360.

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