Мошенники похитили со счетов россиян 232 млрд рублей

За последние пять лет в три раза выросли кражи, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Злоумышленники за весь прошлый год похитили более 232 млрд рублей с банковских счетов и электронных кошельков россиян. Об этом говорится в анализе состояния преступности в докладе генпрокурора Совету Федерации.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что в стране продолжает увеличиваться удельный вес преступлений в финансово-кредитной системе. «Растет размер выявленного ущерба по таким преступлениям: в 2019 году — 232,1 млрд рублей (в 2018 году — 171,4 млрд рублей)», — пишет ТАСС, ссылаясь на доклад. В ведомстве связывают это с ростом мошенничеств с использованием банковских карт и других видов электронных средств платежа.

Также за последние пять лет в три раза выросли кражи через интернет, средства мобильной связи и пластиковых кредитных карт — с 32,6 тысяч до 98,68 тысяч. Их доля в общем числе таких преступлений увеличилась до 33,6%, говорится в докладе.

Всего за последние пять лет число преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий или компьютерной информации выросло более чем в 25 раз — с 10 958 в 2014 году до 294 409 в 2019 году, уточнили в Генпрокуратуре. При этом в 53,3% было совершено через интернет, а в трети случаев с применением средств мобильной связи.

Ранее в Банке России предупредили граждан о возросшей активности мошенников, которые предлагают свои услуги и кредиты через соцсети и по телефону, пишет RT. А в компании Zecurion рассказали о новой схеме, по которой злуомышленники обманывают пегсионеров. Обещая им прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами, они получают доступ к счетам и выводят с них деньги или даже оформляют кредиты, передает телеканал 360.

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