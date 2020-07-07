Речь идет о сделке на 40-50 миллиардов рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в среду, 8 июля, примет генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Кирилла Липу, утверждает источник агентства. Встреча может быть связана с передачей в концессию екатеринбургского МУП «Гортранс», на которую также претендует «Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского.

Встреча с Кириллом Липой была добавлена в планы Евгения Куйвашева в последний момент, уточняет собеседник агентства. «Трансмашхолдинг» претендует на заключение концессионного соглашения для получения контроля над МУП «Гортранс». Сумма сделки оценивается в 40-50 млрд рублей. К преимуществам заявки ТМХ относят собственное трамвайное производство.

URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга и Свердловской области ведут переговоры с финансово-промышленными группами о передаче в концессию крупнейшего (по числу занятых сотрудников) городского МУПа — «Гортранса». Городские власти будут настаивать на инвестициях концессионера в инфраструктуру — например, замену трамвайных путей (предварительно — по 10-15% в год) и реконструкцию депо. В планах у кураторов транспортной отрасли Екатеринбурга также замена трамваев.

Личная встреча с Кириллом Липой продолжает тренд на увеличение числа личных встреч губернатора и отказ от дискуссий в режиме ВКС, о котором рассказывало URA.RU.