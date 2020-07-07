06 июля 2020

Свердловский губернатор меняет планы. Речь идет о контракте на 50 миллиардов

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2014. Пресс-день. Екатеринбург, куйвашев евгений, трамвай, пассажирский салон
Речь идет о сделке на 40-50 миллиардов рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в среду, 8 июля, примет генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Кирилла Липу, утверждает источник агентства. Встреча может быть связана с передачей в концессию екатеринбургского МУП «Гортранс», на которую также претендует «Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского.

Встреча с Кириллом Липой была добавлена в планы Евгения Куйвашева в последний момент, уточняет собеседник агентства. «Трансмашхолдинг» претендует на заключение концессионного соглашения для получения контроля над МУП «Гортранс». Сумма сделки оценивается в 40-50 млрд рублей. К преимуществам заявки ТМХ относят собственное трамвайное производство.

URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга и Свердловской области ведут переговоры с финансово-промышленными группами о передаче в концессию крупнейшего (по числу занятых сотрудников) городского МУПа — «Гортранса». Городские власти будут настаивать на инвестициях концессионера в инфраструктуру — например, замену трамвайных путей (предварительно — по 10-15% в год) и реконструкцию депо. В планах у кураторов транспортной отрасли Екатеринбурга также замена трамваев.

Личная встреча с Кириллом Липой продолжает тренд на увеличение числа личных встреч губернатора и отказ от дискуссий в режиме ВКС, о котором рассказывало URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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