В Москве дали оценку кандидатам от «ЕР» на пост главы ХМАО

Список кандидатов-единороссов уже отправлен в Тюмень на согласование Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Генеральный совет «Единой России» утвердил трех кандидатов на должность губернатора ХМАО — действующую главу региона Наталью Комарову, спикера окружного парламента Бориса Хохрякова и главу Урая Тимура Закирзянова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе югорского отделения партии.

Региональный президиум единороссов внес этих кандидатов во время заседания еще 8 июля. А теперь они утверждены в Москве. «Документы наших кандидатов уже отправлены в Тюмень», — цитирует пресс-служба Хохрякова, который является еще и региональным секретарем отделения «Единой России».

В срок до 14 июля все парламентские партии должны будут представить свои списки с кандидатами губернатору Тюменской области Александру Моору. Он, в свою очередь, отправит их российскому президенту Владимиру Путину. А глава государства до 23 августа внесет шорт-лист претендентов в Думу ХМАО, где в Единый день голосования и будет избран губернатор Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин поддержал желание Комаровой баллотироваться на пост губернатора ХМАО. Ее кандидатура также была одобрена генеральным советом «Единой России». Со своими кандидатами на пост главы региона определились и другие российские парламентские партии.