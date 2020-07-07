Украина хочет ввести в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Миротворцы ОБСЕ имеют право присутствовать в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Киев рассматривает возможность введения в Донбасс миротворцев от организации ОБСЕ. С таким заявлением в эфире телеканала ICTV выступил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Алексей Резников.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев», — цитирует Резникова RT. Он отметил, что до этого такой процедуры никогда не проводилось. Миротворцы ОБСЕ могут стать вариантом, на который согласились бы власти самопровозглашенных республик, предположил Резников.

Ранее Украина предлагала ввести на Донбасс миротворцев ООН. В Киеве подчеркивали, что миссия должна размещаться по всему региону, до границы с Россией. Комментируя это предложение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официальной инициативы украинская сторона не представляла, передает телеканал 360.

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