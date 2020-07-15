В Челябинской области остановили волну заражений коронавирусом

В инфекционные отделения продолжают доставлять пациентов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 15 июля зафиксировано 135 заражений коронавирусом за сутки (накануне было 136). Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.

Рост числа заражений начался 3 июля (134 заразившихся) и достиг максимума — 141 случай за сутки. Сейчас ситуация стабилизировалась. «С начала пандемии произошло 9646 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3321 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли три южноуральца в возрасте от 64 до 90 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 97 человек, с начала пандемии — 6088 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности истекает 26 июля. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. При этом разрешена работа фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов, баз отдыха и детсадов. С начала недели открылись пришкольные и загородные детские оздоровительные лагеря, отменяется карантин для приезжающих из-за границы.