Из Чайковского технологического института начали увольнять преподавателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эсеры подали документы на выборы, Генпрокуратура обратила внимание на загрязнение Камы, в вузе Чайковского увольняют преподавателей, международный фестиваль перенесут на ноябрь. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:

Представители «Справедливой России» подали документы для участия в выборах

Кандидаты в депутаты Дмитрий Мельчаков и Ирина Злобина от «Справедливой России» подали документы в избирком для участия в выборах в заксобрание Пермского края. Они успели сделать это за несколько часов до окончания приема заявок.

Довыборы в краевой парламент пройдут 13 сентября в единый день голосования. Также в этот день в Пермском крае пройдут досрочные выборы главы региона.

Загрязнением Камы в Березниках занялась Генпрокуратура

Генеральная прокуратура взяла под свой контроль ситуацию с загрязнением Камы опасными веществами. Следователи выяснили, что виновником в загрязнении Камы в районе Березников виновен «Березниковский содовый завод». По факту ЧС возбуждено уголовное дело по нарушению правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Из вуза города Чайковский увольняют преподавателей

В Чайковском технологическом институте начались увольнения сотрудников. Двое из 14 преподавателей уже уволились из вуза по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что учебное учреждение будет закрыто.

Культовый Дягилеский фестиваль перенесут на осень

Популярный международный Дягилевский фестиваль-2020, который проходит в Перми с 2003 года, может состояться в ноябре. Организаторы не исключают, что, из-за пандемии, может поменяться и формат мероприятия. Основным организатором является Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского.