Из Чайковского технологического института начали увольнять преподавателей
Эсеры подали документы на выборы, Генпрокуратура обратила внимание на загрязнение Камы, в вузе Чайковского увольняют преподавателей, международный фестиваль перенесут на ноябрь. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:
Представители «Справедливой России» подали документы для участия в выборах
- Кандидаты в депутаты Дмитрий Мельчаков и Ирина Злобина от «Справедливой России» подали документы в избирком для участия в выборах в заксобрание Пермского края. Они успели сделать это за несколько часов до окончания приема заявок.
- Довыборы в краевой парламент пройдут 13 сентября в единый день голосования. Также в этот день в Пермском крае пройдут досрочные выборы главы региона.
Загрязнением Камы в Березниках занялась Генпрокуратура
- Генеральная прокуратура взяла под свой контроль ситуацию с загрязнением Камы опасными веществами. Следователи выяснили, что виновником в загрязнении Камы в районе Березников виновен «Березниковский содовый завод». По факту ЧС возбуждено уголовное дело по нарушению правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Из вуза города Чайковский увольняют преподавателей
- В Чайковском технологическом институте начались увольнения сотрудников. Двое из 14 преподавателей уже уволились из вуза по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что учебное учреждение будет закрыто.
Культовый Дягилеский фестиваль перенесут на осень
- Популярный международный Дягилевский фестиваль-2020, который проходит в Перми с 2003 года, может состояться в ноябре. Организаторы не исключают, что, из-за пандемии, может поменяться и формат мероприятия. Основным организатором является Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского.
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