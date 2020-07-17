16 июля 2020
15 июля 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 17 июля. Генпрокуратура занялась загрязнением Камы, в Чайковском увольняют учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Чайковского технологического института начали увольнять преподавателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эсеры подали документы на выборы, Генпрокуратура обратила внимание на загрязнение Камы, в вузе Чайковского увольняют преподавателей, международный фестиваль перенесут на ноябрь. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:

Представители «Справедливой России» подали документы для участия в выборах

  • Кандидаты в депутаты Дмитрий Мельчаков и Ирина Злобина от «Справедливой России» подали документы в избирком для участия в выборах в заксобрание Пермского края. Они успели сделать это за несколько часов до окончания приема заявок.
  • Довыборы в краевой парламент пройдут 13 сентября в единый день голосования. Также в этот день в Пермском крае пройдут досрочные выборы главы региона.

Загрязнением Камы в Березниках занялась Генпрокуратура

  • Генеральная прокуратура взяла под свой контроль ситуацию с загрязнением Камы опасными веществами. Следователи выяснили, что виновником в загрязнении Камы в районе Березников виновен «Березниковский содовый завод». По факту ЧС возбуждено уголовное дело по нарушению правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Из вуза города Чайковский увольняют преподавателей

  • В Чайковском технологическом институте начались увольнения сотрудников. Двое из 14 преподавателей уже уволились из вуза по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что учебное учреждение будет закрыто.

Культовый Дягилеский фестиваль перенесут на осень

  • Популярный международный Дягилевский фестиваль-2020, который проходит в Перми с 2003 года, может состояться в ноябре. Организаторы не исключают, что, из-за пандемии, может поменяться и формат мероприятия. Основным организатором является Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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